Выручка Glorax за первое полугодие по МСФО выросла на 45%

Компания не выплачивает дивиденды в течение двух лет после проведения первичного публичного размещения. Его «Глоракс» провела в октябре 2025 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.