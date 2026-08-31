Выручка Glorax за первое полугодие по МСФО выросла на 45%
Выручка ПАО «Глоракс» (Glorax) за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет компания опубликовала на своем сайте.
Сопоставимая чистая прибыль выросла на 29% до 1,6 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 28% и достигла 9,77 млрд руб. Сопоставимая EBITDA выросла на 36% до 8,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 32% (-0,2 п. п.).
Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х. В «Глоракс» отметили, что с учетом раскрытия эскроу по введенным проектам и запуском новых проектов покрытие сократилось с 87% до 78%. При этом средняя ставка по кредитному портфелю снизилась с 13,2% до 11,8%.
17 июня АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Глоракс» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают очень высокий отраслевой риск, а также средний уровень долговой нагрузки.
Компания не выплачивает дивиденды в течение двух лет после проведения первичного публичного размещения. Его «Глоракс» провела в октябре 2025 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.