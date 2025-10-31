Девелопер Glorax привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO
Девелопер Glorax сообщил о результатах первичного публичного размещения (IPO). Компания привлекла 2,1 млрд руб.
Цена одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float по итогам IPO составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.
В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который действует в течение 30 дней после начала торгов на Мосбирже. Максимальный размер стабилизационного пакета составляет 4,375 млн акций, ожидаемая доля бумаг в свободном обращении в случае его выкупа в полном объеме – 10,1%. Стабилизационным агентом выступает «Совкомбанк».
Размещение стало первым IPO на Мосбирже в 2025 г.
23 октября Glorax начал собор заявок на участие в IPO. Он проводился с 23 по 30 октября. 29 октября сообщалось, что организаторы первичного публичного размещения девелопера получили заявки от инвесторов на 2 млрд руб.
Акции будут допущены к торгам 31 октября. Они включены во второй котировальный список и получили торговый код GLRX. Сделка пройдет по схеме cash-in, т. е. привлеченные средства пойдут на развитие компании, реализацию долгосрочной стратегии, снижение долга и другие общекорпоративные цели.
Glorax основал в 2014 г. бывший совладелец Tekta Group Андрей Биржин. В портфеле компании 7,4 млн кв. м. Девелопер изначально начинал работать в Санкт-Петербурге, но в последние годы активно выходит и в другие регионы. Сейчас у компании есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке.