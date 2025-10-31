Девелопер Glorax привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

Glorax основал в 2014 г. бывший совладелец Tekta Group Андрей Биржин. В портфеле компании 7,4 млн кв. м. Девелопер изначально начинал работать в Санкт-Петербурге, но в последние годы активно выходит и в другие регионы. Сейчас у компании есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке.