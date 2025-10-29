Девелопер Glorax собрал книгу заявок в ходе IPO на 2 млрд рублей

Собеседник издания отметил, что скоро начнутся сутки до закрытия книги заявок, когда может прийти существенная часть спроса и спрос превысит объем средств, запланированный к привлечению. Он отметил, что архитектура сделки изначально была ориентирована на розничного инвестора, но организаторы получили несколько заявок от институционалов. Говоря об итоговой аллокации, источник указал, что распределение будет в пользу розничных инвесторов.