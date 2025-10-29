Девелопер Glorax собрал книгу заявок в ходе IPO на 2 млрд рублей
Собеседник издания отметил, что скоро начнутся сутки до закрытия книги заявок, когда может прийти существенная часть спроса и спрос превысит объем средств, запланированный к привлечению. Он отметил, что архитектура сделки изначально была ориентирована на розничного инвестора, но организаторы получили несколько заявок от институционалов. Говоря об итоговой аллокации, источник указал, что распределение будет в пользу розничных инвесторов.
23 октября Glorax начал собирать заявки на участие в IPO. Сбор продлится с 23 по 30 октября. Заявки принимаются по цене 64 руб. за акцию, что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, которые будут привлечены во время IPO.
Акции допустят к торгам 31 октября. Они будут включены во второй котировальный список и получат торговый код GLRX. Сделка пройдет по схеме cash-in, т. е. привлеченные средства пойдут на развитие компании, реализацию долгосрочной стратегии, снижение долга и другие общекорпоративные цели.
Сделка состоится в новом для российского рынка IPO формате. Если через год после размещения в одну из пяти основных торговых сессий средневзвешенная цена акции окажется ниже цены первичного размещения, компания выставит публичную оферту, предполагающую выкуп акций по цене IPO+19,5%. Кроме того, в рамках предложения предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO (будет действовать в течение 30 дней).