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Главная / Инвестиции /

Рынок акций застыл без движения после утреннего подъема

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 20 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,42% и составил 2466,60. Индекс РТС вырос на 1,42% и составил 937,87.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 49,47 млрд руб.

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