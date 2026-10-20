Рынок акций застыл без движения после утреннего подъема
По состоянию на 16:00 мск 20 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,42% и составил 2466,60. Индекс РТС вырос на 1,42% и составил 937,87.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Глоракс» – 40,74 руб. (+4,34%)
Группа ЛСР – 547 руб. (+2,55%)
X5 – 2216 руб. (+2,02%)
«Интер РАО» – 2,65 руб. (+1,81%)
«Русагро» – 74,74 руб. (+1,77%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Фосагро» – 5592 руб. (-3,64%)
Холдинг ВУШ – 38,57 руб. (-1,93%)
«ВСМПО-Ависма» – 23 880 руб. (-1%)
«Каршеринг Руссия» – 47,30 руб. (-0,84%)
АФК «Система» – 7,95 руб. (-0,75%)
Общий объем торгов составил 49,47 млрд руб.