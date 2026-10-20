Путин: финансирование спортивных федераций нельзя направлять на бюрократию
Финансирование спортивных федераций не должно направляться на «бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта», заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Стенограмму беседы приводит Кремль.
«Надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности», – подчеркнул Путин.
Президент также обратил внимание, что значительная часть бюджетных расходов приходится на вторую половину года, «и больше того, где-то под Новый год». По словам Путина, нельзя допускать ситуаций, когда федерации остаются без денег.
На встрече с Путиным Дегтярев сообщил о завершении объединения ряда спортивных федераций. По его словам, в единую структуру вошли организации, представляющие гимнастику, водные и лыжные виды спорта, сноуборд, каноэ, скейтбординг и роллер-спорт. К управлению этими объединениями привлекли представителей крупного бизнеса. Кроме того, в России в ближайшее время появится Всероссийская федерация ски-альпинизма.