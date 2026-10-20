Дегтярев анонсировал создание Всероссийской федерации ски-альпинизма

Министр также рассказал о завершении объединения ряда спортивных федераций. По его словам, в единую структуру вошли организации, представляющие гимнастику, водные и лыжные виды спорта, сноуборд, каноэ, скейтбординг и роллер-спорт. К управлению этими объединениями привлекли представителей крупного бизнеса. Дегтярев подчеркнул, что такая модель дает результаты в том числе на международной арене.