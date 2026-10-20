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Дегтярев анонсировал создание Всероссийской федерации ски-альпинизма

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

В России в ближайшее время появится Всероссийская федерация ски-альпинизма. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, федерацию ски-альпинизма временно развивает Федерация скалолазания России. Дегтярев отметил, что российский спортсмен уже завоевал серебряную медаль по этому виду спорта на Олимпиаде в Милане.

Министр также рассказал о завершении объединения ряда спортивных федераций. По его словам, в единую структуру вошли организации, представляющие гимнастику, водные и лыжные виды спорта, сноуборд, каноэ, скейтбординг и роллер-спорт. К управлению этими объединениями привлекли представителей крупного бизнеса. Дегтярев подчеркнул, что такая модель дает результаты в том числе на международной арене.

В конце июля «Ведомости. Спорт» писали, что Международный олимпийский комитет (МОК) анонсировал программу зимних Игр-2030, в которую добавились медальные дисциплины в биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина, ски-альпинизме и др.

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, в том числе в ски-альпинизме.

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