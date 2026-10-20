ЕАЭС: приостановка членства Армении ухудшит показатели ее экономики

1 сентября президент Владимир Путин обсудил этот вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер отметил, что за десять лет участия в ЕАЭС экспорт Армении в страны объединения вырос в десять раз, а на рынок союза приходится 36% ее внешнеторгового оборота.