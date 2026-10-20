ЕАЭС: приостановка членства Армении ухудшит показатели ее экономики
Приостановление участия Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приведет к ухудшению экономических показателей республики, тогда как для других стран объединения последствия будут несущественными. Такой прогноз содержится в докладе представителей России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сообщается на сайте правительства РФ.
«Для экономик государств – членов союза экономический эффект приостановления членства Республики Армении не будет являться существенным», – говорится в документе.
Авторы доклада считают, что принятый Арменией закон о начале процесса вступления в Евросоюз создает риски для достижения целей ЕАЭС. По их мнению, остальные участники объединения вправе совместно принять решение о временной приостановке действия договора в отношении Еревана на основании норм международного права.
При этом четыре государства подчеркивают, что не заинтересованы в выходе Армении из ЕАЭС и уважают право ее граждан самостоятельно определять участие страны в интеграционных объединениях.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Армению определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС. Он подчеркнул, что постепенный переход на европейские стандарты противоречит правилам Евразийского союза.
1 сентября президент Владимир Путин обсудил этот вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер отметил, что за десять лет участия в ЕАЭС экспорт Армении в страны объединения вырос в десять раз, а на рынок союза приходится 36% ее внешнеторгового оборота.
7 августа вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о сокращении товарооборота России и Армении. По его словам, в 2025 г. показатель снизился с рекордных $12 млрд до $8 млрд, а в 2026 г. продолжил падать.