Кремль призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

«Мы действительно с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС. И, скажем так, постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор. И очень важно, чтобы одна из стран – членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения», – заявил Песков.