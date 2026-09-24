Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BLNG7,54-0,26%CNY Бирж.12,652-0,39%IMOEX2 309,24-0,13%RTSI861,95-0,13%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,79+0,05%
Главная / Политика /

Кремль призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не пытается усидеть на двух стульях, а сидит на одном армянском, заявил, что Армении важно сделать выбор и не вступать в противоречие с правилами ЕАЭС. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

«Мы действительно с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС. И, скажем так, постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор. И очень важно, чтобы одна из стран – членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения», – заявил Песков.

Песков добавил, что дата визита Пашиняна в Москву пока точно не согласована, но есть договоренность президента России Владимира Путина и армянского премьер-министра, что такой визит состоится в ближайшее время.

Читайте также:Шойгу назвал рейдерским захватом ситуацию с бизнесом РФ в Армении

1 сентября Путин и Пашинян провели переговоры на саммите ШОС в Бишкеке. Российский президент тогда призвал как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении страны в Евросоюз. 17 сентября Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из ОДКБ.

Отношения России и Армении начали ухудшаться на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Поворотным моментом стало решение Армении заморозить участие в ОДКБ в 2024 г., а весной 2026-го парламент республики одобрил закон о начале процесса вступления в ЕС. Москва настаивает на несовместимости одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, указывая на принципиальные различия в таможенных правилах и торговом регулировании.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте