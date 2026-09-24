Кремль призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не пытается усидеть на двух стульях, а сидит на одном армянском, заявил, что Армении важно сделать выбор и не вступать в противоречие с правилами ЕАЭС. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.
«Мы действительно с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС. И, скажем так, постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор. И очень важно, чтобы одна из стран – членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения», – заявил Песков.
Песков добавил, что дата визита Пашиняна в Москву пока точно не согласована, но есть договоренность президента России Владимира Путина и армянского премьер-министра, что такой визит состоится в ближайшее время.
1 сентября Путин и Пашинян провели переговоры на саммите ШОС в Бишкеке. Российский президент тогда призвал как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении страны в Евросоюз. 17 сентября Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из ОДКБ.
Отношения России и Армении начали ухудшаться на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Поворотным моментом стало решение Армении заморозить участие в ОДКБ в 2024 г., а весной 2026-го парламент республики одобрил закон о начале процесса вступления в ЕС. Москва настаивает на несовместимости одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, указывая на принципиальные различия в таможенных правилах и торговом регулировании.