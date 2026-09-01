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Путин встретился с Пашиняном в Бишкеке

Сергей Пахомов
Елена Мухаметшина

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

В ходе диалога российский лидер призвал как можно скорее провести референдум в Армении по поводу вступления страны в Евросоюз (ЕС). Кроме того, он напомнил, что санитарные нормы в ЕС и ЕАЭС не совпадают.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Россией. По его словам, за последние годы ситуация в регионе изменилась. Он сообщил, что отношения Еревана и Москвы в период конфликта в Карабахе имели другой смысл. Однако армянский премьер подчеркнул, что сейчас установлен мир, поэтому на эту ситуацию нужно посмотреть иным взглядом и углубить отношения между государствами.

31 августа российский лидер прибыл в Бишкек, где проходит саммит ШОС. 1 сентября Путин кратко пообщался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, иранским лидером Масудом Пезешкианом, а также с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

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