Путин встретился с Пашиняном в Бишкеке

Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Россией. По его словам, за последние годы ситуация в регионе изменилась. Он сообщил, что отношения Еревана и Москвы в период конфликта в Карабахе имели другой смысл. Однако армянский премьер подчеркнул, что сейчас установлен мир, поэтому на эту ситуацию нужно посмотреть иным взглядом и углубить отношения между государствами.