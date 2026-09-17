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Шойгу назвал рейдерским захватом ситуацию с бизнесом РФ в Армении

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Враждебное отношение Армении к российскому бизнесу можно назвать рейдерским захватом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

По его словам, в последнее время армянские власти проводят в отношении российского бизнеса недружественную линию и применяют двойные стандарты. В качестве примера секретарь Совбеза привел ситуацию вокруг армянских железных дорог, которыми около 20 лет управляет дочерняя структура РЖД – Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД).

Шойгу отметил, что аргументы армянской стороны в пользу передачи управления железными дорогами другой стране выглядят нелепо. Он сказал, что власти Армении связывают сохранение российского управления с ограничением возможностей интеграции в международные железнодорожные сети.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Однако странам так и не удалось прийти к соглашению. Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет.

30 июля Пашинян заявил, что спор о концессии может дойти до международного арбитражного разбирательства, если ситуацию не удастся урегулировать. 1 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает сотрудничество с Арменией по ЮКЖД в прежнем формате.

2 сентября вице-премьер Алексей Оверчук сказал, что Москва не видит причин для продажи своей концессии на армянскую железную дорогу кому-либо. Он подчеркнул, что Россия обновила железнодорожный парк Армении. В том числе в 2020–2021 гг. были обновлены и пассажирские вагоны.

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