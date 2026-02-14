Газета
Главная / Бизнес /

Пашинян предложил РФ продать концессию на ж/д Армении третьей стране

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Его слова передает ТАСС.

«По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного решения пока нет. «Полагаю, что нужно смотреть. К примеру, Казахстан или ОАЭ, Катар или какая-то другая страна», – добавил Пашинян.

Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван не имеет претензий к России, однако существующая концессия, по его мнению, создает для Армении «определенные конкурентные потери». Он также заявил, что международные партнеры все чаще выражают заинтересованность в обходе Армении при формировании транспортных маршрутов после Нахичевани, поскольку управление железными дорогами страны находится у российской стороны.

12 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия поможет Армении восстановить два участка железных дорог, которые обеспечат стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян. 

