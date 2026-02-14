Пашинян предложил РФ продать концессию на ж/д Армении третьей стране

Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван не имеет претензий к России, однако существующая концессия, по его мнению, создает для Армении «определенные конкурентные потери». Он также заявил, что международные партнеры все чаще выражают заинтересованность в обходе Армении при формировании транспортных маршрутов после Нахичевани, поскольку управление железными дорогами страны находится у российской стороны.