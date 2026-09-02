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Оверчук: Россия не видит причин для продажи концессии на армянскую ж/д

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва не видит причин для продажи своей концессии на армянскую железную дорогу кому-либо, сообщили «РИА Новости».

«Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины», – сказал он.

Оверчук подчеркнул, что Россия обновила железнодорожный парк Армении. В том числе в 2020-2021 гг. были обновлены и пассажирские вагоны.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Однако странам так и не удалось прийти к соглашению.

30 августа Пашинян заявил, что спор о концессии может дойти до международного арбитражного разбирательства, если ситуацию не удастся урегулировать.

31 августа министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает сотрудничество с Арменией по ЮКЖД в прежнем формате.

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