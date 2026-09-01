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Глава Минтранса: Россия продолжает работу с Арменией по ЮКЖД

Ксения Наумчик

Россия продолжает сотрудничество с Арменией по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) в прежнем формате и исполняет взятые на себя обязательства. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин для ИС «Вести».

По его словам, Москва продолжает взаимодействие с Ереваном в соответствии с российским законодательством.

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне прозвучало в феврале. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отмечал, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна. Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет.

30 июля Пашинян заявил, что спор вокруг ЮКЖД может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что холдинг в лице дочерней структуры ЮКЖД последовательно и в полном объеме исполняет обязательства в рамках концессии в Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров удивился предложению Пашиняна о продаже Еревану концессии на управление ЮКЖД. По его словам, вопросы, связанные с работой ЮКЖД, Москва и Ереван могли бы обсуждать в рамках регулярных контактов между вице-премьерами двух стран. Однако вместо такого формата, отметил министр, армянская сторона сделала публичное заявление.

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