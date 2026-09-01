Глава Минтранса: Россия продолжает работу с Арменией по ЮКЖД

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне прозвучало в феврале. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отмечал, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна. Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет.