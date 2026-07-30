РЖД намерены и дальше исполнять обязательства в рамках концессии в Армении
По его словам, концессия дала республике современную железную дорогу и освободила бюджет страны от затрат на ее обслуживание. Вся прибыль, отметил Белозеров, шла на развитие железной дороги. Единственному акционеру ЮКЖД ОАО «РЖД» дивиденды никогда не выплачивались.
При изменении условий или прекращении в РЖД будут ожидать возврата инвестиций, подчеркнул глава компании.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию вокруг железной дороги, заявил, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным». По его словам, Ереван рассчитывает на дружественное решение вопроса с российской стороной, но не исключает и юридического сценария.
19 февраля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет. Шойгу оценил намерения Еревана отказаться от российского управления железными дорогами республики. По его словам, это является «непроработанным» решением.