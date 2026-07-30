РЖД намерены и дальше исполнять обязательства в рамках концессии в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию вокруг железной дороги, заявил, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным». По его словам, Ереван рассчитывает на дружественное решение вопроса с российской стороной, но не исключает и юридического сценария.