Шойгу: Россия вложила в железные дороги Армении более 30 млрд рублей за 20 лет

Пашинян 13 февраля предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна.