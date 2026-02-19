Газета
Шойгу: Россия вложила в железные дороги Армении более 30 млрд рублей за 20 лет

Планы Еревана заменить РФ в управлении ж/д являются непроработанными, считает секретарь Совбеза
Ведомости

Российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу оценил намерения Еревана отказаться от российского управления железными дорогами республики. По его словам, это является «непроработанным» решением. «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций, заявил он.

«Теперь [премьер-министр Армении] Никол Пашинян говорит, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, препятствуя региональным проектам, и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью дружественной и России, и Армении стране», – сказал Шойгу.

Россия, Азербайджан и Иран провели в Баку аудит работы коридора «Север – Юг»

Политика / Международные отношения

Секретарь Совбеза указал, что РФ при подписании договора взяла на себя ответственность за более чем 1200 концессионных активов недвижимого имущества и более 12 500 объектов движимого имущества системы железных дорог Армении.

Помимо вложенных 30 млрд руб., за 20 лет через соглашение в бюджет Армении было выплачено более 15 млрд руб. в виде налогов и отремонтировано более 520 км пути.

Пашинян 13 февраля предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна.

12 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что РФ поможет Армении восстановить два участка железных дорог, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян.

