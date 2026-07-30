Пашинян допустил, что Армения начнет требовать с РФ плату за ЮКЖД
Спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию вокруг железной дороги, находящейся в концессионном управлении ЮКЖД – дочерней структуры РЖД, передает «Sputnik Армения».
По словам Пашиняна, во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным тема железной дороги не обсуждалась. Однако премьер подчеркнул, что железная ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».
Глава правительства отметил, что Ереван рассчитывает на дружественное решение вопроса с российской стороной, но не исключает и юридического сценария.
«Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по $2 млрд», – добавил он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, намекает ли он на возможные концессионные выплаты, премьер-министр сказал, что в этом нет необходимости.
В феврале Пашинян предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна.
Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет. Шойгу оценил намерения Еревана отказаться от российского управления железными дорогами республики. По его словам, это является «непроработанным» решением. ЮКЖД ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций, заявил он.