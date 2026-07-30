Пашинян допустил, что Армения начнет требовать с РФ плату за ЮКЖД

Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет. Шойгу оценил намерения Еревана отказаться от российского управления железными дорогами республики. По его словам, это является «непроработанным» решением. ЮКЖД ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций, заявил он.