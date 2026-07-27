Путин и Пашинян обсудили ограничения на армянскую продукцию

Путин и Пашинян обсудили ограничения на армянскую продукциюПрезидент и премьер провели телефонный разговор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы армяно-российских отношений, в том числе проблемы, возникшие в экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Пашинян заявил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.
Кроме того, премьер-министр затронул вопрос возможного проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). По его словам, такой референдум может состояться только после того, как Армения официально направит заявку на вступление в ЕС и этот вопрос станет предметным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор прошел по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь также отметил, что Путин и Пашинян в ходе разговора подчеркнули необходимость скорейшего проведения в Армении референдума.
Пашинян также подчеркнул готовность правительства Армении решать все возникающие вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.
1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с Пашиняном. В ходе диалога главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
24 июня Песков заявил, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. По его словам, выбор Еревана очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий. При этом представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным, так как обеспечивает экономический рост и стабильность.