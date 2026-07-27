Путин и Пашинян обсудили ограничения на армянскую продукцию

Кроме того, премьер-министр затронул вопрос возможного проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). По его словам, такой референдум может состояться только после того, как Армения официально направит заявку на вступление в ЕС и этот вопрос станет предметным.