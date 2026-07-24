Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля
Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщило ведомство по итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий.
Проверка, проведенная с 14 по 21 июля, выявила нарушения, аналогичные тем, которые фиксировались в 2023–2024 гг. Они касаются отслеживания продукции, оформления документов для ветеринарного контроля, проверки качества сырья, а также работы систем управления рисками и контроля на производстве.
Как сообщили в Россельхознадзоре, в ходе инспекции установлено использование молока от зараженного скота для производства продукции, поставляемой в Россию. Кроме того, подтверждены случаи использования сырья из третьих стран при производстве высокожирной молочной продукции для российского рынка, несмотря на ранее данные армянской стороной заверения об использовании отечественного сырья или сырья предприятий стран ЕАЭС.
Ведомство также отметило, что в Армении до сих пор не создана система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность молока и другого молочного сырья, особенно поступающего от физических лиц. В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор принял меры по недопущению ввоза в Россию небезопасной молочной продукции и особо опасных инфекций.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении.