Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

Ведомство также отметило, что в Армении до сих пор не создана система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность молока и другого молочного сырья, особенно поступающего от физических лиц. В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор принял меры по недопущению ввоза в Россию небезопасной молочной продукции и особо опасных инфекций.