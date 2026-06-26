Россия ввела ограничения на поставки всей рыбной продукции из Армении
Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений, сообщили ТАСС в ведомстве.
Надзорная служба напомнила, что после выявления нарушений уже просила армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме двух предприятий. ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» непосредственно участвовали в инспекции.
На указанных предприятиях тогда ввели режим усиленного лабораторного контроля. Россельхознадзор отметил, что «в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий».
17 июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки. Он подчеркнул, что ведомство основывается на результатах лабораторных исследований и данных о нарушениях при поставках продукции.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.