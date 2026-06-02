Экономика

В Россию запретили ввоз яблок, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Россельхознадзор с 3 июня ввел временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур (яблоки, груши), баклажанов, картофеля и сушеных фруктов. Под запрет также попал транзит этой продукции в другие страны ЕАЭС. Причина – отсутствие механизмов подтверждения безопасности грузов и фитосанитарные нарушения.

Ведомство заявило, что ситуация свидетельствует о структурных проблемах министерства экономики Армении. «Минэкономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», – подчеркнули в Россельхознадзоре. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

1 июня Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении, а также поставки плодов косточковых культур и свежего винограда. 30 мая уже были введены ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцеа и клубники – за 2026 г. выявлен 181 случай заражения. А 22 мая запретили цветочную продукцию после обнаружения 135 случаев заражения при ввозе 96,2 млн шт.

