Россельхознадзор ограничит поставки винограда из Армении со 2 июня

Россельхознадзор ограничит поставки винограда из Армении со 2 июняПричиной в ведомстве назвали участившиеся нарушения при ввозе фруктов
Поставки плодов косточковых культур и свежего винограда из Армении в Россию будут ограничены со 2 июня, сообщил Россельхознадзор.
По данным ведомства, под ограничения подпадают также вишня, черешня, абрикосы, сливы и нектарины. В публикации отмечается, что при ввозе в РФ фруктов из Армении участились случаи нарушений.
«Участившиеся случаи обнаружений свидетельствует о последствиях ликвидации министерства сельского хозяйства Армении, в результате структурной реформы полномочия были возложены на министерство экономики», – указано в сообщении. Представители Россельхознадзора подчеркнули, что экономическое ведомство, предположительно, испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями.
Ограничения также обусловлены тем, что ситуация с поставками фруктов ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС и реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в стране.
2 июня Армения также должна будет прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию. Россельхознадзор сообщил, что с 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий, а также посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. При этом около половины предприятий отказались от проведения проверки.
С 30 мая в России были введены временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Тогда это объясняли мерами после участившихся нарушений фитосанитарных требований.