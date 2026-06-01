Путин поговорил с Пашиняном по телефону

Путин ранее неоднократно заявлял о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС, а также предупреждал, что евроинтеграция может обернуться для республики потерей выгод от сотрудничества с Россией. 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Армения остается участником ЕАЭС. Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета, где будет рассмотрен соответствующий доклад, запланировано на декабрь 2026 г. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что для Еревана негативные экономические тенденции от ухода из ЕАЭС перевешивают потенциальные выгоды.