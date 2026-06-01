Главная / Политика /

Путин поговорил с Пашиняном по телефону

Они обсудили итоги заседания совета ЕАЭС в Астане
Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Лидеры также обсудили итоги заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), прошедшего 29 мая в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В армянском правительстве сообщили, что Пашинян поблагодарил российского президента за «поддержку по ряду вопросов», вызывающих разногласия.

В саммите приняли участие президенты России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Одной из центральных тем встречи стало участие Армении в ЕАЭС на фоне ее планов по сближению с Евросоюзом.

По итогам заседания четыре страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) приняли совместное заявление о возможных последствиях приостановления членства Армении в союзе. Лидеры поручили к декабрю 2026 г. оценить риски для экономической безопасности государств-членов и призвали Ереван провести общенациональный референдум о дальнейшем пребывании в ЕАЭС или вступлении в ЕС.

Путин ранее неоднократно заявлял о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС, а также предупреждал, что евроинтеграция может обернуться для республики потерей выгод от сотрудничества с Россией. 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Армения остается участником ЕАЭС. Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета, где будет рассмотрен соответствующий доклад, запланировано на декабрь 2026 г. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что для Еревана негативные экономические тенденции от ухода из ЕАЭС перевешивают потенциальные выгоды.

