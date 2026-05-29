Лидеры ЕАЭС призвали к скорейшему референдуму в Армении по поводу ЕС

Лидеры ЕАЭС призвали к скорейшему референдуму в Армении по поводу ЕСПодготовка Еревана к вступлению в блок несет существенные риски
Президенты Белорусси, Казахстана, Кыргызстана и России от лица Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в Европейский союз (ЕС). Документ опубликован на сайте Кремля. Лидеры стран подчеркнули, что поддерживают скорейшее проведение общенационального референдума о вступлении Армении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
«Члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2026 г. о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе», – говорится в заявлении.
В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» в 2025 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что движение Армении в сторону интеграции с ЕС является суверенным правом Еревана. При этом представитель Кремля отметил, что Армения не может и не должна это делать за счет денег стран ЕАЭС.
Песков на этой неделе также говорил, что возможное вступление Армении в Евросоюз может означать для страны утрату выгодных условий экономического сотрудничества с Россией по ряду направлений.
Вице-премьер Армянской республики Мгер Григорян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая сообщил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Евросоюзом. По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор.