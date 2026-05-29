Главная / Политика /

Лидеры ЕАЭС призвали к скорейшему референдуму в Армении по поводу ЕС

Подготовка Еревана к вступлению в блок несет существенные риски
Ведомости

Президенты Белорусси, Казахстана, Кыргызстана и России от лица Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в Европейский союз (ЕС). Документ опубликован на сайте Кремля. Лидеры стран подчеркнули, что поддерживают скорейшее проведение общенационального референдума о вступлении Армении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

«Члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2026 г. о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе», – говорится в заявлении.

В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» в 2025 г.

Как прошло заседание Высшего евразийского экономического совета
29 мая в Астане состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. В расширенном составе к ним присоединились главы делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС. Они обсудили сотрудничество в рамках экономического пространства, а также планы Армении по вступлению в Евросоюз.
29 мая в Астане состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. В расширенном составе к ним присоединились главы делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС. Они обсудили сотрудничество в рамках экономического пространства, а также планы Армении по вступлению в Евросоюз. / Пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что движение Армении в сторону интеграции с ЕС является суверенным правом Еревана. При этом представитель Кремля отметил, что Армения не может и не должна это делать за счет денег стран ЕАЭС.

Песков на этой неделе также говорил, что возможное вступление Армении в Евросоюз может означать для страны утрату выгодных условий экономического сотрудничества с Россией по ряду направлений.

Вице-премьер Армянской республики Мгер Григорян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая сообщил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Евросоюзом. По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор.

