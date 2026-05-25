Песков рассказал, как отразится на отношениях с РФ вступление Армении в ЕС
Вступление Армении в Европейский союз может означать для республики потерю выходных условий сотрудничества с Россией по ряду экономических вопросов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
О других организациях, объединениях и союзах, которые могли бы навредить отношениям Москвы и Еревана, он не сказал.
«Здесь уже нужно смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство Армении», – отметил Песков.
23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России. Он отметил, что подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.
20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что продолжит курс на вступление в Евросоюз. По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну.