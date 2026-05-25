Песков рассказал, как отразится на отношениях с РФ вступление Армении в ЕС

20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что продолжит курс на вступление в Евросоюз. По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну.