Шойгу: последние шаги властей Армении противоречат духу союзничества с РФ
Руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с РФ», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что армянские власти не выполнили обещание не предпринимать шагов против интересов России. Такое заявление дипломат сделала, комментируя саммиты Европейского политического сообщества и Армения – ЕС, прошедшие в Ереване 4 и 5 мая.
Захарова обращала внимание на то, что в Армении «радушно» принимали украинского лидера Владимира Зеленского, который в ходе мероприятия пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.
11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван не стремится нанести ущерб российским интересам и намерен продолжать развитие отношений с Москвой. По словам Пашиняна, армянская сторона будет исходить из национальных интересов страны, одновременно продолжая развивать взаимодействие с Россией с учетом трансформации двусторонних отношений.