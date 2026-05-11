Пашинян заявил об отсутствии цели навредить интересам России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цели нанести ущерб интересам России и намерен продолжать развитие отношений с Москвой.
«У нас не было, нет и не будет цели навредить интересам России. Мы продолжим руководствоваться государственными интересами Армении. Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с РФ с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений», – сказал Пашинян журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Происходящие изменения в армяно-российских отношениях он оценивает положительно. Есть определенные вопросы, требующие разъяснения, но по ним нужно работать спокойно.
Пашинян также заявил, что поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие отношения, основанные на взаимном доверии.
До этого армянский премьер заявлял, что возможный выход республики из Евразийского экономического союза не будет внезапным. «Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно», – говорил он.
Он также подчеркивал, что сейчас Ереван не рассматривает вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом и продолжает полноценно участвовать в работе союза.
9 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении следует определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. Если Ереван выберет европейское направление, возможен «мягкий и интеллигентный развод» с союзом. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.