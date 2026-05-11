Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,825-0,91%TGKA0,006+0,81%CHKZ16 5500%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,86+0,5%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян заявил об отсутствии цели навредить интересам России

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цели нанести ущерб интересам России и намерен продолжать развитие отношений с Москвой.

«У нас не было, нет и не будет цели навредить интересам России. Мы продолжим руководствоваться государственными интересами Армении. Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с РФ с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений», – сказал Пашинян журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Происходящие изменения в армяно-российских отношениях он оценивает положительно. Есть определенные вопросы, требующие разъяснения, но по ним нужно работать спокойно.

Пашинян также заявил, что поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие отношения, основанные на взаимном доверии.

МИД РФ: власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России

Политика / Международные отношения

До этого армянский премьер заявлял, что возможный выход республики из Евразийского экономического союза не будет внезапным. «Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно», – говорил он.

Он также подчеркивал, что сейчас Ереван не рассматривает вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом и продолжает полноценно участвовать в работе союза.

9 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении следует определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. Если Ереван выберет европейское направление, возможен «мягкий и интеллигентный развод» с союзом. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её