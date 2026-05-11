Пашинян: возможный выход Армении из ЕАЭС не будет внезапным

9 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что Армении следует как можно скорее определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. По словам Путина, если Ереван выберет европейское направление, то возможен «мягкий и интеллигентный развод». Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС, который пройдет 28–29 мая в Астане.