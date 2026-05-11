Пашинян: возможный выход Армении из ЕАЭС не будет внезапным

Пашинян: возможный выход Армении из ЕАЭС не будет внезапнымПо его словам, пока республика является полноправным членом союза
Армения не будет принимать решение о выходе из Евразийского экономического союза внезапно. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Если мы выйдем из ЕАЭС, мы выйдем спланированно, а не внезапно. Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно», – сказал Пашинян журналистам (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сейчас Ереван не рассматривает вопрос выбора между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Пашинян подчеркнул, что пока Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза и в полной мере «участвует в принятии всех решений».
10 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что страна определится между ЕАЭС и Евросоюзом, «когда настанет момент».
9 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что Армении следует как можно скорее определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. По словам Путина, если Ереван выберет европейское направление, то возможен «мягкий и интеллигентный развод». Президент РФ предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС, который пройдет 28–29 мая в Астане.
20 апреля Пашинян также заявлял, что Армения продолжит курс на вступление в ЕС. Он пояснял, что в стране будут проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС.