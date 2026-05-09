Путин заявил о готовности к «интеллигентному разводу» с Арменией

Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле. Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».