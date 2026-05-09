Главная / Политика /

Путин заявил о готовности к «интеллигентному разводу» с Арменией

Ереван должен сделать выбор между ЕС и ЕАЭС, подчеркнул президент России
Ведомости

Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле. Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода – и взаимовыгодного развода», – отметил Путин.

По мнению российского лидера, как можно более быстрое решение армянских властей необходимо как самим гражданам Армении, так и «главному экономическому партнеру» страны – Российской Федерации. Путин предложил обсудить данный вопрос на саммите ЕАЭС, который пройдет 28-29 мая в Астане.

1 апреля Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер тогда указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны.

