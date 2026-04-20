Пашинян: Армения продолжит курс на вступление в ЕС

По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну. «Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена», – сказал Пашинян.