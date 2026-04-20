Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Пашинян: Армения продолжит курс на вступление в ЕС

Ведомости

Армения продолжит курс на вступление в Европейский союз (ЕС), заявил премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает Armenpress.

По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну. «Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена», – сказал Пашинян.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество с Евросоюзом существенно расширилось: действует соглашение о партнерстве, ведется диалог по либерализации визового режима, реализуются программы поддержки, а также подписана программа стратегического партнерства.

Армения заявила, что выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газ

Политика / Международные отношения

В то же время премьер подчеркнул, что Армения осознает невозможность одновременного членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом, совместимы с членством в ЕАЭС, Республика Армения будет продолжать оставаться членом ЕАЭС и развивать торгово-экономические отношения с его государствами-членами», – добавил он.

Пашинян подчеркнул, что даже в случае отсутствия приглашения со стороны ЕС реализация реформ станет стратегическим достижением, поскольку позволит привести страну к европейским стандартам.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Еревану придется выбирать между Европейски союзом и ЕАЭС, поскольку членство сразу в двух организация невозможно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её