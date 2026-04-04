Армения заявила, что выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газ

Армения заявила, что выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газЕреван будет защищать собственные интересы, подчеркнул спикер парламента
Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, в случае если Россия примет решение о повышении цен на поставляемый в страну газ. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге.
Он уточнил, что не думает, что до этого дойдет, поскольку недавно между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся очень хороший разговор.
«Я говорил и повторяю: против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении», – подчеркнул Симонян (цитата по ТАСС).
1 апреля Путин встретился с Пашиняном. Президент России указал, что Москва спокойно относится к дискуссии в Ереване о развитии отношений с Евросоюзом (ЕС) и понимает, что любое государство ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. При этом он отметил, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. В ответ армянский премьер сообщил, что Армения осознает эту несовместимость.
4 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Армения активно развивает связи не только с Россией, но и с другими членами ЕАЭС, несмотря на стремление поддерживать тесные контакты с ЕС. По его словам, ЕАЭС – «самый важный» экономический партнер республики и «в ближайшей перспективе он будет таковым оставаться».