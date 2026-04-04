Армения заявила, что выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газ

1 апреля Путин встретился с Пашиняном. Президент России указал, что Москва спокойно относится к дискуссии в Ереване о развитии отношений с Евросоюзом (ЕС) и понимает, что любое государство ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. При этом он отметил, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. В ответ армянский премьер сообщил, что Армения осознает эту несовместимость.