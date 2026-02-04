Оверчук: Армения развивает связи с Россией и ЕАЭС, несмотря на стремление к ЕС

Комментируя стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, Оверчук указал, что в Ереване представление об этом объединении находится «где-то на конце девяностых, нулевых, когда действительно Европейский союз был на подъеме и для многих олицетворял общество, которое динамично развивается». Сейчас официального процесса присоединения республики к ЕС нет, отметил он.