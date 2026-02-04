Оверчук: Армения развивает связи с Россией и ЕАЭС, несмотря на стремление к ЕС
Ереван продолжает развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Мы наблюдаем, что Армения активно развивает связи не только с Россией, но и с другими членами Евразийского экономического союза, в частности с Казахстаном. <...> Поэтому здесь Евразийский экономический союз играет для Армении очень важную роль», – сказал он.
По словам Оверчука, ЕАЭС – «самый важный» экономический партнер Армении и «в ближайшей перспективе он будет таковым оставаться». Вице-премьер отметил, что прецедентов отказа Армении от стандартов ЕАЭС не было. По его словам, власти Армении «абсолютно реалисты» и понимают важность связи с союзом.
Комментируя стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, Оверчук указал, что в Ереване представление об этом объединении находится «где-то на конце девяностых, нулевых, когда действительно Европейский союз был на подъеме и для многих олицетворял общество, которое динамично развивается». Сейчас официального процесса присоединения республики к ЕС нет, отметил он.
«Содержание Европейского союза меняется у нас на глазах. Готовы ли Армения присоединиться к военно-политическому союзу, который сегодня очень агрессивно настроен по отношению к Российской Федерации? Наверное, такой вопрос тоже армяне должны будут себе задать», – добавил Оверчук.
6 октября 2025 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре министерства иностранных дел департамента европейской интеграции. Создание нового подразделения стало очередным шагом в рамках курса на сближение Армении с Европейским союзом.
В январе этого года МИД Армении допустил привлечение миссии ЕС к управлению границами. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что несмотря на договоренность сторон о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе в рамках мирного соглашения, Ереван рассматривает возможность дальнейшей поддержки со стороны миссии ЕС.