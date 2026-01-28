МИД Армении допустил привлечение миссии ЕС к управлению границами

«Мы понимаем, что время прошло и теперь у нас мир, и нам следует подумать о том, как эта миссия может продолжать поддерживать нас. Возможно, некоторые функции по управлению границами, а возможно, и другие», – сказал Мирзоян (цитата по ТАСС).