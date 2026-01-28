МИД Армении допустил привлечение миссии ЕС к управлению границами
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян допустил, что миссия Евросоюза (EUMA), размещенная в Армении, может получить дополнительные функции. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По его словам, несмотря на договоренность сторон о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе в рамках мирного соглашения, Ереван рассматривает возможность дальнейшей поддержки со стороны миссии ЕС.
«Мы понимаем, что время прошло и теперь у нас мир, и нам следует подумать о том, как эта миссия может продолжать поддерживать нас. Возможно, некоторые функции по управлению границами, а возможно, и другие», – сказал Мирзоян (цитата по ТАСС).
Гражданская миссия ЕС начала работу на армянской стороне границы в феврале 2023 г. До этого приграничный район посещала комиссия ОДКБ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что Брюссель злоупотребляет отношениями с Ереваном и Баку, а европейские усилия по продвижению миссии вызывали сомнения с точки зрения легитимности.
В ноябре 2023 г. Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии. В Ереване отмечали, что документ обеспечивает правовую определенность в вопросах прав и обязанностей миссии на территории страны.