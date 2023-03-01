Лавров провел переговоры по выполнению декларации о союзническом взаимодействии с Баку

Российско-азербайджанские отношения за этот год менялись, было и заметное похолодание, в том числе на уровне оценок в медиа и экспертов, говорит аналитик. При этом товарооборот в 2022 г. вырос, был заключен крупный контракт на поставку российского газа в Азербайджан. И сейчас позиции России и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта близки как никогда – и по Лачинскому, и Нахичеванскому коридорам, и по пограничному вопросу, и по деструктивным действиям стран Запада, говорит Притчин.