Лавров провел переговоры по выполнению декларации о союзническом взаимодействии с Баку

Лавров провел переговоры по выполнению декларации о союзническом взаимодействии с БакуРоссия сближается с Азербайджаном, но стремится сохранить роль миротворца в Нагорном Карабахе
Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана «действительно работает», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Этот документ был подписан 22 февраля 2022 г. в Москве. Эта декларация определяет действия на основе взаимных договоренностей, «которые всегда выполняются обеими сторонами», сказал Лавров. Он напомнил о высокой интенсивности контактов в 2022 г. на уровне глав государств: прошло семь очных встреч Владимира Путина и Ильхама Алиева и 12 телефонных переговоров.
По словам Байрамова, рост товарооборота двух стран в 2022 г. составил 24% и достиг $4 млрд, объем взаимных инвестиций – около $9 млрд, а грузопоток вырос на 22%. Транзит грузов через территорию Азербайджана в Россию в 2022 г. вырос примерно в 2,5 раза. Особо важным «мегапроектом», который реализуют две страны, Байрамов считает транспортный коридор Север – Юг. Число авиарейсов между двумя странами восстановилось после пандемии и достигло 135 в неделю.
Днем ранее Лаврова в Баку принял президент страны Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер отметил, что подписанная год назад российско-азербайджанская декларация о союзническом взаимодействии «на деле» отражает дух и характер отношений двух стран. Алиев выразил надежду, что 2023 год будет прорывным в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также позволит перевернуть «страницу вражды». Азербайджанский лидер отметил особую роль России в этом процессе, поблагодарив лично Лаврова.
Ситуация в Нагорном Карабахе пока остается стабильно тяжелой. С начала декабря 2022 г. Ереван говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабах азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Баку отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор. Президент Азербайджана Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.
По словам Лаврова, именно урегулирование армяно-азербайджанских отношений – это одна из ключевых тем его переговоров в Баку. По его словам, обе стороны подтвердили приверженность неукоснительному выполнению всех положений заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России от 31 октября 2022 г. (тогда они фиксировали необходимость реализации соглашений прошлых лет). «Говорили о ходе переговорного процесса по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Рассчитываем, что в скором времени [курирующие международные отношения] вице-премьеры России, Азербайджана и Армении как сопредседатели соответствующей рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеваном», – сказал Лавров.
Байрамов подтвердил обсуждение с Лавровым ситуации на Южном Кавказе. Он напомнил, что Москва, согласно союзнической декларации, заявила о признании территориальной целостности Азербайджана, что, по его словам, подразумевает и контроль Баку над Нагорным Карабахом как его территорией в международно признанных границах. С азербайджанской стороны «с сожалением была отмечена продолжающаяся неконструктивная позиция армянской стороны по работе над важнейшим документом, коим является мирный договор», сказал Байрамов.
«В конце декабря [2022 г.] буквально за день до заранее согласованной встречи в Москве для обсуждения третьего раунда переговоров по тексту мирного соглашения армянская сторона бойкотировала ее и отказалась участвовать», – посетовал азербайджанский министр, отметив, что на этом фоне Ереван демонстрирует готовность к встречам и обсуждениям менее принципиальных вопросов, но не мирного договора.
«Первопричиной данной ситуации стало грубое и неоднократное нарушение положений трехстороннего заявления, которое предусматривает чисто гуманитарный характер использования коридора. Азербайджанская сторона неоднократно на протяжении двух лет указывала на злоупотребления, факты грубейшего нарушения со стороны Армении», – вновь заявил министр, отметив, что, по его мнению, Ереван перекладывает ответственность на Москву и Баку.
Еще одним сюжетом переговоров была ситуация на неделимитированной с советских времен армяно-азербайджанской границе, где силы двух стран вступили в соприкосновение в ноябре 2020 г. и сопровождались отступлением армянских войск. Взаимные обстрелы и локальные боевые действия периодически вспыхивают там и с мая 2021 г. Ситуацию пытаются урегулировать внешние силы. 20 февраля 2023 г. с армянской стороны границы начала работу гражданская миссия ЕС в составе 100 человек, включая невооруженных наблюдателей. До этого район границы посещала комиссия ОДКБ.
2 февраля 2023 г. Лавров заявил, что план развертывания наблюдателей ОДКБ готов и может быть реализован в течение нескольких дней в случае согласия Армении. Как заявил российский министр на пресс-конференции 28 февраля, Москва и Баку считают необходимым активизировать усилия по работе комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, где Россия будет «оказывать консультативное содействие». Говоря о миссии наблюдателей ЕС, Лавров заявил, что Брюссель злоупотребляет отношениями с Ереваном и Баку, а европейские усилия в области продвижения данной миссии вызывают сомнения с точки зрения легитимности.
ЕС пытался включиться в процесс урегулирования, но без успеха, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин: именно после августовского саммита в Брюсселе произошло самое серьезное обострение. Отправка наблюдательной миссии ЕС никак не приблизила мир, так как она действует только с армянской стороны, добавляет эксперт.
Российско-азербайджанские отношения за этот год менялись, было и заметное похолодание, в том числе на уровне оценок в медиа и экспертов, говорит аналитик. При этом товарооборот в 2022 г. вырос, был заключен крупный контракт на поставку российского газа в Азербайджан. И сейчас позиции России и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта близки как никогда – и по Лачинскому, и Нахичеванскому коридорам, и по пограничному вопросу, и по деструктивным действиям стран Запада, говорит Притчин.
Позиционирование Азербайджана в российской политике и политической элите связано с взаимоотношениями Путина и Алиева, сказал руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев. Если ориентироваться на их риторику, то между странами действительно сложились союзнические отношения, и они довольно активно развивают сотрудничество. По уровню политических и экономических связей Россия – второй партнер для Азербайджана после Турции, подчеркивает эксперт. Но если брать восприятие Азербайджана в контексте Закавказья, то акценты меняются из-за проблемы Карабаха, добавляет Атаев.
У Баку и Москвы разные взгляды на разрешение последствий второй карабахской войны 2020 г., считает эксперт: Россия пытается всеми силами сохранить статус миротворца.