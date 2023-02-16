Лавров рассказал об изменениях во внешней политике с начала военной операции

Лавров рассказал об изменениях во внешней политике с начала военной операцииРоссийские внешние связи и их договорная база стремительно меняются
Россия проводит пересмотр обязательств в международных организациях, со стороны которых происходит ущемление интересов страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Он выступил в нижней палате парламента впервые с начала специальной военной операции на Украине. «Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов», – признал министр. По словам дипломата, ведомство проводит соответствующую инвентаризацию: Москва выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.
17 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы (он пока не принят). На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД России вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе из организации. При этом попытки превратить Россию в «страну-изгоя» и изолировать ее провалились, заявил Лавров. Он пояснил, что Россия исходит из того, что современный мир «многополярен». Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны. «Поэтому закономерно, что три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям», – добавил Лавров.
Касаясь отношений с дружественными странами, Лавров выделил партнерство с КНР (руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Россию в 20-х числах февраля и встретится с представителями как дипкорпуса, так и Кремля). «Вместе с китайскими друзьями энергично работаем над упрочением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого уровня. Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры», – отметил он. Среди крупных стран дальнего зарубежья, с которыми у России развиваются хорошие отношения, министр назвал Индию, Бразилию, Иран, ОАЭ, Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и ЮАР. Отвечая на вопрос депутата Андрея Кузнецова от фракции «Справедливая Россия», Лавров напомнил, что построение многополярного мира не будет означать хаос, наоборот, решения, принятые странами – региональными лидерами на основе консенсуса, будут куда более устойчивыми, чем продавленные в одностороннем порядке инициативы.
Запад, как отмечает Лавров, усиливает информационную блокаду России. Отвечая депутату от фракции «Единая Россия» Светлане Журовой, Лавров напомнил, что США и Великобритания продолжают блоковую палочную дисциплину внутри коллективного Запада, в результате чего желающие поддерживать связи с Россией, в том числе по парламентской линии, оказываются в затруднительном положении. Депутаты выслушали речь министра с одобрением и приняли единогласно постановление, одобрившее работу МИДа.
Антиколониальная риторика, к которой снова прибегал Лавров в ходе выступления в Думе, также становится мейнстримом и активно используется Кремлем, считает политолог Евгений Минченко. Вероятно, Лавров ее уже тестировал в ходе переговоров во время недавних турне по Африке не только в публичной, но и в личной коммуникации с лидерами африканских стран, говорит эксперт.