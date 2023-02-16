Лавров рассказал об изменениях во внешней политике с начала военной операции

17 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы (он пока не принят). На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД России вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе из организации. При этом попытки превратить Россию в «страну-изгоя» и изолировать ее провалились, заявил Лавров. Он пояснил, что Россия исходит из того, что современный мир «многополярен». Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны. «Поэтому закономерно, что три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям», – добавил Лавров.