Россияне рассказали о своих ожиданиях об итогах спецоперации

На протяжении всего времени спецоперации представление о ее длительности в сознании россиян увеличивается, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Дело в том, что конфликт не локализуется. И если раньше россияне считали, что это спецоперация против Украины, то теперь она воспринимается как конфликт России и Запада. Поэтому сейчас у них есть ощущение, что спецоперация – это надолго». Он добавляет, что при этом сократился горизонт [личного] планирования, поэтому даже два года – это очень долго в субъективном восприятии».