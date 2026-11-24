Посол России вызван в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства страны
Послу России в Польше Георгию Михно выдали ноту протеста из-за нарушений польского воздушного пространства якобы российскими ракетами. Об этом сообщил портал Rzeczpospolita.
«В ней [ноте] мы выразили решительный протест против таких действий. Они опасны не только для нашего воздушного пространства и граждан, но и для наших союзников по НАТО», – подчеркнул пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр.
Он также раскрыл содержимое ноты. Там сказано, что Польша будет вместе со странами НАТО «укреплять свой оборонный потенциал, служащий обеспечению суверенитета и безопасности наших граждан».
Rzeczpospolita отмечает, что 20 ноября в польское воздушное пространство попали якобы три российские ракеты. Они упали в Новы-Липовицах Люблинского воеводства, а также в Руднике и Молодыче Подкарпатского воеводства.