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Лавров провел переговоры с Алиевым в Баку

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 27 февраля с рабочим визитом в Азербайджан, где провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Президент Азербайджана отметил, что подписанная год назад декларация о союзническом взаимодействии на деле отражает дух и характер отношений двух стран. Алиев добавил, что стороны уже активно развивают сотрудничество в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере. Кроме того, восстанавливается доковидная динамика аэроперевозок между странами. Алиев выразил надежду, что 2023 г. будет прорывным в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также позволит перевернуть «страницу вражды». Азербайджанский лидер отметил особую роль России в этом процессе, поблагодарив лично Лаврова за его усилие в урегулировании конфликта.

Лавров в свою очередь передал Алиеву теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Российский министр отметил, что Москва заинтересована в развитии гуманитарного сотрудничества, поблагодарив Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане. Помимо этого, Лавров отметил, что Россия приветствует любые усилия международных коллег по стабилизации обстановки, укреплению сотрудничества в регионе и урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

28 февраля российско-азербайджанские переговоры продолжатся на уровне министров иностранных дел. Визит Лаврова в Азербайджан приурочен к годовщине Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которая была подписана в Москве 22 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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