Лавров провел переговоры с Алиевым в Баку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 27 февраля с рабочим визитом в Азербайджан, где провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Президент Азербайджана отметил, что подписанная год назад декларация о союзническом взаимодействии на деле отражает дух и характер отношений двух стран. Алиев добавил, что стороны уже активно развивают сотрудничество в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере. Кроме того, восстанавливается доковидная динамика аэроперевозок между странами. Алиев выразил надежду, что 2023 г. будет прорывным в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также позволит перевернуть «страницу вражды». Азербайджанский лидер отметил особую роль России в этом процессе, поблагодарив лично Лаврова за его усилие в урегулировании конфликта.
Лавров в свою очередь передал Алиеву теплые пожелания от президента России Владимира Путина. Российский министр отметил, что Москва заинтересована в развитии гуманитарного сотрудничества, поблагодарив Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане. Помимо этого, Лавров отметил, что Россия приветствует любые усилия международных коллег по стабилизации обстановки, укреплению сотрудничества в регионе и урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.
28 февраля российско-азербайджанские переговоры продолжатся на уровне министров иностранных дел. Визит Лаврова в Азербайджан приурочен к годовщине Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которая была подписана в Москве 22 февраля 2022 г.