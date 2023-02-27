Лавров провел переговоры с Алиевым в Баку

Президент Азербайджана отметил, что подписанная год назад декларация о союзническом взаимодействии на деле отражает дух и характер отношений двух стран. Алиев добавил, что стороны уже активно развивают сотрудничество в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере. Кроме того, восстанавливается доковидная динамика аэроперевозок между странами. Алиев выразил надежду, что 2023 г. будет прорывным в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также позволит перевернуть «страницу вражды». Азербайджанский лидер отметил особую роль России в этом процессе, поблагодарив лично Лаврова за его усилие в урегулировании конфликта.