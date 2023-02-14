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Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Кремль. 

Отмечается, что лидеры обсудили дальнейшее развитие торгово-экономическое сотрудничества, в том числе реализацию проектов в сфере энергетики и транспорта. 

Кроме того, президенты говорили о ситуации в регионе Южного Кавказа. Путин и Алиев затронули вопрос обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Подчеркивается, что был подтвержден настрой на выполнение договоренностей России, Азербайджана и Армении.

В предыдущий раз Путин говорил с Алиевым 24 декабря 2022 г. Тогда российский лидер поздравил Алиева с днем рождения. Президенты обсудили реализацию трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении, связанных с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.

31 января Путин также общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Телефонные переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. В Кремле сообщили, что лидеры страны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и важность реализации трехсторонних договоренностей.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. 

Через десять дней после блокировки коридора Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать трассу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных