Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Кремль.
Отмечается, что лидеры обсудили дальнейшее развитие торгово-экономическое сотрудничества, в том числе реализацию проектов в сфере энергетики и транспорта.
Кроме того, президенты говорили о ситуации в регионе Южного Кавказа. Путин и Алиев затронули вопрос обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Подчеркивается, что был подтвержден настрой на выполнение договоренностей России, Азербайджана и Армении.
В предыдущий раз Путин говорил с Алиевым 24 декабря 2022 г. Тогда российский лидер поздравил Алиева с днем рождения. Президенты обсудили реализацию трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении, связанных с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.
31 января Путин также общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Телефонные переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. В Кремле сообщили, что лидеры страны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и важность реализации трехсторонних договоренностей.
12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
Через десять дней после блокировки коридора Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.
В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать трассу.