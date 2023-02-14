Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Через десять дней после блокировки коридора Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.