Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе и реализацию трехсторонних договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», – говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
В сообщении армянской стороны отмечается, что Пашинян акцентировал внимание на гуманитарном кризисе, который начался в Карабахе из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора. В связи с этим лидеры двух государств обсудили деятельность российских миротворцев.
12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Эта дорога – единственная, что соединяет НКР и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
Через десять дней после блокировки коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.
Ранее в январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать трассу.