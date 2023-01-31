Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Через десять дней после блокировки коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.