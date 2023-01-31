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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе и реализацию трехсторонних договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», – говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

В сообщении армянской стороны отмечается, что Пашинян акцентировал внимание на гуманитарном кризисе, который начался в Карабахе из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора. В связи с этим лидеры двух государств обсудили деятельность российских миротворцев.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Эта дорога – единственная, что соединяет НКР и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

Через десять дней после блокировки коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

Ранее в январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать трассу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных