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Лавров призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости разблокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 г.», – говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно заявлению российского МИДа, была также «акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении».

Ранее появилась информация о перекрытии газоснабжения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, о чем сообщал советник госминистра НКР Месроп Аракелян в соцсетях. «Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия по ликвидации армян», – написал он.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Эта дорога - единственная, что соединяет НКР и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

Через десять дней после блокировки коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

Ранее по теме: Пашинян призвал отправить в Лачинский коридор международную миссию по сбору фактов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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