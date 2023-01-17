Лавров призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости разблокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 г.», – говорится в сообщении МИД РФ.
Согласно заявлению российского МИДа, была также «акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении».
Ранее появилась информация о перекрытии газоснабжения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, о чем сообщал советник госминистра НКР Месроп Аракелян в соцсетях. «Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия по ликвидации армян», – написал он.
12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Эта дорога - единственная, что соединяет НКР и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
Через десять дней после блокировки коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. 10 января Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.