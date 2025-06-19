Оверчук назвал последствия для Армении от сближения с ЕС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» заявил, что курс Армении на сближение с Евросоюзом уже наносит ущерб экономике республики.
По его словам, членство Армении в ЕАЭС привело к значительному экономическому росту: ВВП на душу населения вырос с $3850 в 2014 году до более чем $8500 в 2024-м. Взаимная торговля с ЕАЭС достигла $12,7 млрд, тогда как с ЕС — лишь $2,3 млрд. «Экономический успех Армении – это демонстрация преимуществ модели взаимодействия в рамках ЕАЭС», – подчеркнул Оверчук.
Однако сейчас Ереван активно обсуждает сближение с Евросоюзом. По словам Оверчука, из-за курса на ЕС российский бизнес стал осторожнее: в 2024 году товарооборот сократился на $2 млрд, а в 2025-м потери могут достичь $6 млрд. Для страны с ВВП $26 млрд это означает потерю 23%. «И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию», – отметил вице-премьер.
Оверчук подчеркнул, что одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС не получится. Он предложил гражданам Армении представить, как выбор ЕС повлияет на их жизнь:
Закрытие прямого авиасообщения с Россией (в 2022 году Брюссель закрыл для российских авиакомпаний небо ЕС). Это усложнит поездки к родным и сократит поток туристов из России.
Грузоперевозчикам придется перецеплять фуры на границе, как это делают сейчас европейские и российские перевозчики: «Армянские фуры будут приходить на Верхний Ларс, делать перецепку и возвращаться обратно в Армению».
Вице-премьер также обратил внимание на новые армянские правила сертификации продуктов. А упрощение ввоза продукции из третьих стран создаст конкуренцию местным производителям и вынудит ЕАЭС усилить контроль на границе, что осложнит экспорт армянских товаров в Россию.
Оверчук подчеркнул, что Россия будет уважать выбор народа Армении. Но сближение с ЕС неизбежно приведёт к полному разрыву между Россией и Арменией. «Хотят ли этого армяне – это вопрос, на который им предстоит ответить», – подчеркнул он.
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого правительство страны заявило, что в повестке у него нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).