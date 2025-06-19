Оверчук назвал последствия для Армении от сближения с ЕС

По его словам, членство Армении в ЕАЭС привело к значительному экономическому росту: ВВП на душу населения вырос с $3850 в 2014 году до более чем $8500 в 2024-м. Взаимная торговля с ЕАЭС достигла $12,7 млрд, тогда как с ЕС — лишь $2,3 млрд. «Экономический успех Армении – это демонстрация преимуществ модели взаимодействия в рамках ЕАЭС», – подчеркнул Оверчук.