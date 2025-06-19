Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Оверчук назвал последствия для Армении от сближения с ЕС

Ведомости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» заявил, что курс Армении на сближение с Евросоюзом уже наносит ущерб экономике республики.

По его словам, членство Армении в ЕАЭС привело к значительному экономическому росту: ВВП на душу населения вырос с $3850 в 2014 году до более чем $8500 в 2024-м. Взаимная торговля с ЕАЭС достигла $12,7 млрд, тогда как с ЕС — лишь $2,3 млрд. «Экономический успех Армении – это демонстрация преимуществ модели взаимодействия в рамках ЕАЭС», – подчеркнул Оверчук.

Однако сейчас Ереван активно обсуждает сближение с Евросоюзом. По словам Оверчука, из-за курса на ЕС российский бизнес стал осторожнее: в 2024 году товарооборот сократился на $2 млрд, а в 2025-м потери могут достичь $6 млрд. Для страны с ВВП $26 млрд это означает потерю 23%. «И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию», – отметил вице-премьер.

Оверчук подчеркнул, что одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС не получится. Он предложил гражданам Армении представить, как выбор ЕС повлияет на их жизнь:

  • Закрытие прямого авиасообщения с Россией (в 2022 году Брюссель закрыл для российских авиакомпаний небо ЕС). Это усложнит поездки к родным и сократит поток туристов из России.

  • Грузоперевозчикам придется перецеплять фуры на границе, как это делают сейчас европейские и российские перевозчики: «Армянские фуры будут приходить на Верхний Ларс, делать перецепку и возвращаться обратно в Армению».

Вице-премьер также обратил внимание на новые армянские правила сертификации продуктов. А упрощение ввоза продукции из третьих стран создаст конкуренцию местным производителям и вынудит ЕАЭС усилить контроль на границе, что осложнит экспорт армянских товаров в Россию.

 Оверчук подчеркнул, что Россия будет уважать выбор народа Армении. Но сближение с ЕС неизбежно приведёт к полному разрыву между Россией и Арменией. «Хотят ли этого армяне – это вопрос, на который им предстоит ответить», – подчеркнул он.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого правительство страны заявило, что в повестке у него нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных