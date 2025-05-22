В Армении заявили, что выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня

В марте вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. По его мнению, «на двух стульях одновременно усидеть не удастся» и, если страна идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с ней.