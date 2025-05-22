В Армении заявили, что выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня
В повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил журналистам министр экономики республики Геворг Папоян.
«Армения – член Евразийского экономического союза, и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике», – уточнил Папоян (цитата по ТАСС).
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». 26 марта депутаты национального собрания республики во втором и окончательном чтении одобрили документ. Правительство страны одобрило законопроект 9 января.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу является суверенным правом государства. До этого представитель Кремля отмечал, что членство страны одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно.
В марте вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. По его мнению, «на двух стульях одновременно усидеть не удастся» и, если страна идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с ней.