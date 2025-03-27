Оверчук: Армении не удастся «усидеть на двух стульях» в ЕАЭС и ЕС
Армении придется делать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
«На самом деле мы понимаем, что и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. И поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся, это совершенно точно», – отметил Оверчук (цитата по ТАСС).
По его словам, если Армения идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений со страной. Это будет отражаться на жизненном уровне людей в республике. Вице-премьер РФ добавил, что ознакомился с текстом принятого в Армении законопроекта о процессе вступления страны в Евросоюз. В документе «за все хорошее, против всего плохого или совершенно общие слова», указал Оверчук.
26 марта депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Документ поддержали 64 депутата, еще семь выразили мнение против. Оппозиционная фракция «Айастан» не принимала участие в голосовании, фракция «Честь имею» проголосовала против. 12 февраля национальное собрание Армении приняло проект в первом чтении. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро. Документ был одобрен правительством Армении 9 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его мнению, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.