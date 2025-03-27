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Оверчук: Армении не удастся «усидеть на двух стульях» в ЕАЭС и ЕС

Ведомости

Армении придется делать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

«На самом деле мы понимаем, что и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. И поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся, это совершенно точно», – отметил Оверчук (цитата по ТАСС).

По его словам, если Армения идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений со страной. Это будет отражаться на жизненном уровне людей в республике. Вице-премьер РФ добавил, что ознакомился с текстом принятого в Армении законопроекта о процессе вступления страны в Евросоюз. В документе «за все хорошее, против всего плохого или совершенно общие слова», указал Оверчук.

26 марта депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Документ поддержали 64 депутата, еще семь выразили мнение против. Оппозиционная фракция «Айастан» не принимала участие в голосовании, фракция «Честь имею» проголосовала против. 12 февраля национальное собрание Армении приняло проект в первом чтении. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро. Документ был одобрен правительством Армении 9 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его мнению, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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