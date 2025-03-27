Оверчук: Армении не удастся «усидеть на двух стульях» в ЕАЭС и ЕС

По его словам, если Армения идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений со страной. Это будет отражаться на жизненном уровне людей в республике. Вице-премьер РФ добавил, что ознакомился с текстом принятого в Армении законопроекта о процессе вступления страны в Евросоюз. В документе «за все хорошее, против всего плохого или совершенно общие слова», указал Оверчук.