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Парламент Армении одобрил законопроект о начале вступления в Евросоюз

Ведомости

Депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Sputnik Армения.

Вступление республики в ЕС поддержали 64 депутата , еще семь парламентариев высказались против. Оппозиционная фракция «Айастан» не участвовала в голосовании, фракция «Честь имею» проголосовала против.

12 февраля национальное собрание Армении приняло законопроект в первом чтении. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро. Проект был одобрен правительством Армении 9 января.

9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в последние годы страна и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что республика может стать членом сообщества только по результатам референдума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его словам, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз даст дополнительные дивиденды для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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