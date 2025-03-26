Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его словам, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз даст дополнительные дивиденды для страны.