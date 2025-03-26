Парламент Армении одобрил законопроект о начале вступления в Евросоюз
Депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Sputnik Армения.
Вступление республики в ЕС поддержали 64 депутата , еще семь парламентариев высказались против. Оппозиционная фракция «Айастан» не участвовала в голосовании, фракция «Честь имею» проголосовала против.
12 февраля национальное собрание Армении приняло законопроект в первом чтении. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро. Проект был одобрен правительством Армении 9 января.
9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в последние годы страна и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что республика может стать членом сообщества только по результатам референдума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его словам, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз даст дополнительные дивиденды для страны.