Песков: решение о присоединении к ЕС – суверенное право Армении

«Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы, – пояснил Песков. – Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены в эту длинную очередь, которая измеряется десятилетиями».