Песков: решение о присоединении к ЕС – суверенное право Армении
Решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Европейскому союзу – это суверенное право государства. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, вероятно, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз даст дополнительные дивиденды для страны.
«Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы, – пояснил Песков. – Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены в эту длинную очередь, которая измеряется десятилетиями».
Парламент Армении 12 февраля в первом чтении одобрил законопроект о вступлении в ЕС. Москва до этого заявляла, о том, что в ЕС и в ЕАЭС одновременно быть не получится. 21 января спикер парламента Армении сообщал об отсутствии у республики плана покинуть ЕАЭС. Политик пояснял, что для них это выгодно в экономическом плане.