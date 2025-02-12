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Песков: решение о присоединении к ЕС – суверенное право Армении

Ведомости

Решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Европейскому союзу – это суверенное право государства. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, вероятно, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз даст дополнительные дивиденды для страны.

«Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы, – пояснил Песков. – Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены в эту длинную очередь, которая измеряется десятилетиями».

Парламент Армении 12 февраля в первом чтении одобрил законопроект о вступлении в ЕС. Москва до этого заявляла, о том, что в ЕС и в ЕАЭС одновременно быть не получится. 21 января спикер парламента Армении сообщал об отсутствии у республики плана покинуть ЕАЭС. Политик пояснял, что для них это выгодно в экономическом плане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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