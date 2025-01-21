Спикер парламента Армении заявил об отсутствии у республики плана покинуть ЕАЭС
Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе потому, что участие в организации выгодно с экономической точки зрения. Об этом журналистам заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает «Sputnik. Армения».
«ЕАЭС – выгодная в экономическом плане структура для Армении. У нас нет каких-либо планов по выходу из организации, мы намерены продолжать участие», – сказал политик.
Он подчеркнул, что решение армянских властей начать процесс вступления в Евросоюз (ЕС) не должно вызывать тревогу России. Все возникающие вопросы республика и РФ способны обсудить и найти решения, добавил Симонян.
В январе стало известно, что Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как запуск процесса выхода Еревана из ЕАЭС. Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что участие одновременно в двух союзах невозможно.
Министр экономики Армении Геворк Папоян на пресс-конференции 13 января заявил, что в ближайшее время Армения не рассматривает возможность выхода из ЕАЭС. Основная задача республики – «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе, отметил он.