Спикер парламента Армении заявил об отсутствии у республики плана покинуть ЕАЭС

Министр экономики Армении Геворк Папоян на пресс-конференции 13 января заявил, что в ближайшее время Армения не рассматривает возможность выхода из ЕАЭС. Основная задача республики – «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе, отметил он.