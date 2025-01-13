Армения не планирует выходить из ЕАЭС

По его словам, этот вопрос не рассматривается в повестке правительства Армении. Папоян добавил, что обсуждение членства в Евросоюзе и ЕАЭС представляет из себя «параллельную повестку». Основная задача страны – «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе.