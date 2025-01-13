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Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Ведомости

В ближайшее время Армения не рассматривает возможность выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики республики Геворк Папоян, передает «Интерфакс".

По его словам, этот вопрос не рассматривается в повестке правительства Армении. Папоян добавил, что обсуждение членства в Евросоюзе и ЕАЭС представляет из себя «параллельную повестку». Основная задача страны – «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе.

В январе стало известно, что Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз (ЕС) как запуск процесса выхода Еревана из ЕАЭС. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что участие одновременно в двух союзах невозможно.

ЕС и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, поэтому объединение невозможно.

9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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