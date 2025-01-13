Армения не планирует выходить из ЕАЭС
В ближайшее время Армения не рассматривает возможность выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики республики Геворк Папоян, передает «Интерфакс".
По его словам, этот вопрос не рассматривается в повестке правительства Армении. Папоян добавил, что обсуждение членства в Евросоюзе и ЕАЭС представляет из себя «параллельную повестку». Основная задача страны – «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе.
В январе стало известно, что Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз (ЕС) как запуск процесса выхода Еревана из ЕАЭС. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что участие одновременно в двух союзах невозможно.
ЕС и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, поэтому объединение невозможно.
9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз».