Еврокомиссия изучит инициативу Армении о присоединении к Евросоюзу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. Он заметил, что членство в ЕАЭС приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды», выражающиеся в повышенных темпах роста экономики страны. О том, что принесет республике ЕС, пока сказать сложно.