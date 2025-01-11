Еврокомиссия изучит инициативу Армении о присоединении к Евросоюзу
Еврокомиссия (ЕК) собирается изучить законодательную инициативу Армении о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу (ЕС) и хочет обсудить ее с армянскими властями. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель ЕК Анитта Хиппер.
«Мы проанализируем [законопроект] и обсудим его с властями Армении», – уточнила Хиппер.
9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы страна и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что республика может стать членом ЕС только по результатам референдума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. Он заметил, что членство в ЕАЭС приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды», выражающиеся в повышенных темпах роста экономики страны. О том, что принесет республике ЕС, пока сказать сложно.