Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

В марте 2024 г. Пашинян, комментируя принятую резолюцию Европарламента об укреплении связей организации с Ереваном, заявлял, что у правительства Армении есть воля и решимость углубить отношения с Евросоюзом. В конце июня председатель национального собрания Армении Ален Симонян в интервью телеканалу LSM.lv заявлял, что в ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз. Он отмечал, что у общества Армении уже есть решение о присоединении к ЕС.