Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕСДокумент направлен на рассмотрение парламента
Правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз (ЕС)», сообщает News.am.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что законопроект о начале процесса членства республики в ЕС представили на обсуждение национального собрания. Он также добавил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения».
«ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам. ЕС фактически был вовлечен в обеспечение безопасности вокруг Республики Армении», – сказал Мирзоян.
По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.
«Осенью 2023 г. я выступил с речью в Европейском парламенте, главным посылом которой было то, что Армения готова быть с ЕС, быть настолько близко, насколько ЕС считает это возможным. В тот момент именно эта речь вызвала наибольший интерес в Армении. Реакция на эту речь среди граждан Армении была беспрецедентной», – сказал Пашинян.
Премьер-министр напомнил, что после этого, 5 апреля 2024 г., по предложению ЕС состоялась трехсторонняя встреча Армении, США и Евросоюза, «которая широко освещалась». Была сформирована гражданская инициатива, «которая в установленном конституцией Армении порядке собрала 50 000 подписей и представила законодательную инициативу».
Пашинян также отметил, что при принятии этого закона «у нас должно быть определенное понимание того, какие действия будут предприняты, вплоть до возможного проведения референдума или нет».
«Я понимаю так, что после принятия этого закона мы должны обсудить с ЕС дорожную карту, которую они представляют, и ту, которую представляем мы, мы должны разработать дорожную карту вместе», – сказал он.
В марте 2024 г. Пашинян, комментируя принятую резолюцию Европарламента об укреплении связей организации с Ереваном, заявлял, что у правительства Армении есть воля и решимость углубить отношения с Евросоюзом. В конце июня председатель национального собрания Армении Ален Симонян в интервью телеканалу LSM.lv заявлял, что в ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз. Он отмечал, что у общества Армении уже есть решение о присоединении к ЕС.