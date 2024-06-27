В парламенте Армении допустили проведение референдума о вступлении в ЕС
В ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС), заявил председатель национального собрания Армении Ален Симонян в интервью телеканалу LSM.lv.
По его словам, у общества Армении уже «есть решение» о присоединении к ЕС, а два дня назад в парламенте страны прошла дискуссия на тему референдума.
«Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да», – сказал Симонян (цитата по ТАСС).
25 июня вице-премьер России Алексей Оверчук заметил, что приход в Армению внерегиональных сил будет иметь серьезные последствия для Еревана. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – два несовместимых друг с другом экономических проекта, и выгоды соседних государств от сотрудничества с Россией стоит воспринимать как плату Москвы за свою безопасность и стратегическую глубину, подчеркивал Оверчук.
29 марта Симонян заявлял, что получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС) является для Армении самым правильным и желательным вариантом. По его словам, Армения «является носителем европейской демократической системы».
В конце апреля посол Армении в Евросоюзе (ЕС) Тигран Балаян отмечал, что отношения республики с Евросоюзом основаны на национальных интересах страны, и на данный момент необходимо, чтобы у Армении были «образцовые» отношения с ЕС. Он добавил, что это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; помимо этой страны входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).