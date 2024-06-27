В парламенте Армении допустили проведение референдума о вступлении в ЕС

В конце апреля посол Армении в Евросоюзе (ЕС) Тигран Балаян отмечал, что отношения республики с Евросоюзом основаны на национальных интересах страны, и на данный момент необходимо, чтобы у Армении были «образцовые» отношения с ЕС. Он добавил, что это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией.