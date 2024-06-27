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В парламенте Армении допустили проведение референдума о вступлении в ЕС

Ведомости

В ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС), заявил председатель национального собрания Армении Ален Симонян в интервью телеканалу LSM.lv.

По его словам, у общества Армении уже «есть решение» о присоединении к ЕС, а два дня назад в парламенте страны прошла дискуссия на тему референдума.

«Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да», – сказал Симонян (цитата по ТАСС).

25 июня вице-премьер России Алексей Оверчук заметил, что приход в Армению внерегиональных сил будет иметь серьезные последствия для Еревана. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – два несовместимых друг с другом экономических проекта, и выгоды соседних государств от сотрудничества с Россией стоит воспринимать как плату Москвы за свою безопасность и стратегическую глубину, подчеркивал Оверчук.

29 марта Симонян заявлял, что получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС) является для Армении самым правильным и желательным вариантом. По его словам, Армения «является носителем европейской демократической системы».

В конце апреля посол Армении в Евросоюзе (ЕС) Тигран Балаян отмечал, что отношения республики с Евросоюзом основаны на национальных интересах страны, и на данный момент необходимо, чтобы у Армении были «образцовые» отношения с ЕС. Он добавил, что это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; помимо этой страны входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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